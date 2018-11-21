/ Мастера камнерезки из 30 городов России представят свои работы на выставке «Уральские самоцветы»

Мероприятие пройдет в Александровском зале музея искусств.

Ярмарка под названием «Уральские самоцветы» откроется в Александровском зале челябинского музея искусств. Участниками выставки камней и камнерезного искусства станут более 30 представителей разных городов России.

«Уральские самоцветы» — это уникальный проект в жизни нашего города. Это яркое событие в мире камнерезного и ювелирного искусства, которое дарит много положительных эмоций своим посетителям. Ярмарки проходят пять раз в год уже больше десяти лет, поэтому стали традиционными для нашего города. Здесь представлены изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, серьги, кольца, браслеты, подвески, шкатулки, подсвечники из природного камня, элитная бижутерия, а также интерьерные вещи, минералогические образцы, камни-талисманы, предметы декоративно-прикладного искусства. Любители природной красоты могут приобрести камни-минералы в их первозданном виде, и при этом получить профессиональную консультацию о том или ином минерале. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве культуры Челябинской области.

Выставка-ярмарка откроется завтра, 22 ноября, и будет доступна для посещения до 25-го числа с 11 до 19 часов по адресу площадь Революции, 1. Отметим, что каждый желающий сможет купить понравившейся экспонат, либо же сделать заказ на изготовление изделия у мастера.