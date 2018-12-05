/ Фотовыставка в честь юбилея области откроется в Челябинске

Снимки предоставлены ведущими фотографами региона.

Региональное отделение Союза журналистов России 5 декабря открывает выставочный фотографический проект «Люди, события, судьбы: содружество фотожурналистов представляет».

Проект посвящен 85-летию Челябинской области, будет проведено несколько фотовыставок. Материалы для них предоставлены от ведущих фотографов области, таких как Олег Каргаполов, Антон Гайнанов, Сергей Курзанов, Андрей Дубровин, Наталья Вольвач, Людмила Ковалёва, Юлия Боровикова и многие другие.

Выставка будет проходить по адресу: пр. Ленина, 69, ЮУрГГПУ. Посещение бесплатное, но для того, чтобы пройти в вуз, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.