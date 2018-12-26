/ Историю Челябинской области расскажут в фото в юбилейный для региона год

Праздничную выставку организовал исторический музей.

В следующем году Челябинская область празднует большой юбилей — целых 85 лет. С такой датой регион решил поздравить Краеведческий музей. Из фондов подняли фотографии, на которых запечатлены все значимые исторические события, произошедшие за эти годы. Коллекция фотографий действительно уникальная, и до этого познакомиться с ней могли лишь избранные.

Главное на юбилейной выставке — это, конечно же, люди. Люди труда и науки, спортсмены и педагоги, хлеборобы и животноводы — это они верой и правдой служили Отечеству. Их имена не забыты, о них нам напомнят архивные снимки, которые бережно были сохранены сотрудниками фондов Исторического музея. Каждая фотография — это живая история, нарратив который повествует о тех событиях, которые сыграли ключевые роли в развитии Челябинской области. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.

Выставка фотография откроется в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки 17 января (улица Труда, 100).

Тематические блоки с фотографиями, которые покажут на выставке, будут размещаться на сайте музея и в социальных сетях.