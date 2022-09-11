Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» собрал 7 тысяч человек в Челябинской области

На празднике развернули знамя Победы в поддержку сегодняшних танкистов

10 сентября на 255 межвидовом полигоне в Чебаркуле прошел III Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». Мероприятие посетили школьники, участники патриотических объединений, жители и гости Челябинской области — всего около семи тысяч человек, сообщили организаторы мероприятия.

Накануне Дня танкиста, который отмечается 11 сентября, на полигоне разместили масштабные исторические конструкции, а также развернули знамя Победы в поддержку сегодняшних танкистов, которые участвуют в специальной военной операции.

«Цель проведения нашего фестиваля не только развлекательная и досуговая. Проведением „Брони Танкограда“ Южный Урал подтверждает статус региона — бронетанкового щита России. Мы хотим донести важную мысль о том, что южноуральцы сегодня являются продолжателями славной истории Танкограда, что от их профессиональных достижений зависит то, удастся ли Челябинску сохранить свой почетный статус „Город трудовой доблести“ или это останется достоянием только Советской истории нашей страны»,— прокомментировал руководитель оргкомитета фестиваля Александр Ноздрачев.

Также организаторы поблагодарили всех, кто помог им в создании фестиваля, в частности военно-исторические клубы «Дивизион», «Восточный отряд», «Черные ножи» и другие.