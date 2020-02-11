Уральские журналисты собрались на «Вершину» в горах

В медиафоруме и Кубке СМИ приняли участие репортёры и редакторы Южного Урала.

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В Челябинской области на озере Банное встретились журналисты и руководители почти всех средств массовой информации Южного Урала. Медиафорум «Вершина» и Кубок СМИ-2020 имени Ольги Давиденко собрал также и их коллег из Свердловской области, Башкирии и Казахстана. Помощь в организации форума оказал заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

Для участников форума организовали мастер-классы и тренинги от экспертов. На них журналисты узнали полезную информацию, а на практических занятиях смогли применить её в жизни. Партнеры мероприятия устроили короткие личные встречи с представителями средств массовой информации.

В спортивной части — Кубке СМИ по зимним видам спорта — поучаствовали 13 команд. Соревнования состоялись на базе ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», а также в санатории «Юбилейный». Победителями стали представители Союза журналистов из Башкортостана, второе место заняли сотрудники СМИ Челябинской области, а третье — репортёры из Тюменской области.

На форуме подвели итоги конкурса профессионального мастерства. Председатель Союза журналистов Светлана Зайцева объявила победителей в трех номинациях: «Очерк», «Репортаж», «Интервью». Победителем в номинации «Очерк» стал корреспондент медиахолдинга ОТВ Владислав Чухров с работой «Зоркий глаз». Каждый победитель получил денежный приз — 35 тысяч рублей. Также в рамках форума объявили победителей конкурса профессионального мастерства PR-специалистов «PRЕМИЯ-2019», отмечены были несколько пресс-служб.

Партнеры мероприятия: Челябинское отделение ПАО «Сбербанк», компания «Филип Моррис Интернэшнл», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников форума), ООО «Эксперт-Лизинг», инвестиционная компания «Фридом Финанс», Napoleon IT — разработчик программного обеспечения и основатель бесплатной Napoleon IT School, ЖК «Город L-Town» и бизнес-центр «Аркаим Плаза», сеть стоматологических клиник «Белый Кит», агрофирма и Центр пищевой индустрии «Ариант», сеть магазинов хорошей еды «Глория» и Мясная пекарня Магнитогорска, Группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, кофейня Surf Coffee Челябинск, бутик-ателье Svetlana Blumberg, курорт «Увильды», группа предприятий «Компаньон», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB, медицинский центр «Доктор Ост».

«Сбербанк всегда уделял большое внимание построению эффективных партнерских отношений со средствами массовой информации. Во-первых, банковские продукты — это очень сложная тема, а с помощью СМИ мы можем максимально просто и подробно изложить аргументированную информацию о простоте и выгодности использования наших сервисов. А во-вторых, Сбербанк за последние несколько лет трансформировался и стал не просто организацией, которая оказывает финансовые услуги, а сформировал новую модель бизнеса как экосистемы, удовлетворяющей ежедневные потребности широкого круга клиентов. Мы нацелены на долгосрочное и устойчивое развитие и понимаем, что достижение стратегических целей̆ невозможно без доверительных отношений с представителями медиа-сообщества, которые являются посредниками между банком и всеми категориями заинтересованных сторон: клиентами, партнерами и государством», — рассказал управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов.

«Безупречная профессиональная репутация СМИ держится на одном, но крайне важном основании — доверии читателя к источнику информации. А достоверность и доступность и информации помогают бизнесу развиваться устойчиво и внедрять инновации для позитивных преобразований в обществе и в жизни конкретного человека», — прокомментировала управляющий по корпоративным вопросам компании «Филип Моррис Интернэшнл» в регионе Анна Бушлякова.

Организаторы мероприятия: Правительство Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Союз журналистов Челябинской области, санаторий «Юбилейный» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), группа компаний «Микар». Соревнования обслуживала бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт».