Медиахолдинг ОТВ получил награду от Совета Федерации

Вручил её сенатор Олег Цепкин.

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Сегодня, 17 января, медиахолдинг ОТВ получил очередную и заслуженную награду. На это раз от Совета Федерации. Вручал благодарственное письмо с подписью председателя Валентины Матвиенко сотрудникам компании член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин.

Он подчеркнул, что работа региональных СМИ очень важна, ведь любой вопрос, который Совет Федерации поднимает и обсуждает на федеральном уровне, взят из проблематики жизни региона.

«Очень важно, что у вас постоянно идет новизна в ваших инициативах. Вы находитесь в тренде новых развитий, трансформаций, расширений возможностей. Я готов помочь в плане информирования ваших инициатив и работ на площадке Совета Федерации. Естественно, все проблемы должны быть понятны многим гражданам области и я рассчитываю на публичность и взаимодействие со СМИ», — отметил Олег Цепкин.

В свою очередь, генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер подчеркнул, что взаимодействие региональных СМИ с чиновниками федерального уровня — важный аспект в работе.

«Все наши инициативы в области, например, попадание в цифровой эфир, расширение и усиление влияния в СМИ — это важно, и это очень трудно реализовать без серьезной поддержки на федеральном уровне. Понятно, что у нас есть поддержка от исполнительной власти. Но и на федеральном уровне нужно решать вопросы со всех сторон», — поделился Олег Гербер.

Также член Совета Федерации Олег Цепкин сказал, что он будет продолжать информировать своих коллег о проведенной работе и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.