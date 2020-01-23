Медиафорум «Вершина» и Кубок СМИ-2020 имени Ольги Давиденко состоятся 7-9 февраля

Успейте подать заявку на участие.

Послушать 00:00

Медиапраздник на озере Банное под Магнитогорском ежегодно собирает вместе журналистов и PR-специалистов разных регионов и стран. На форуме коллеги активно общаются, ставят цели по созданию общих проектов и устраивают соревнования по горным лыжам, сноуборду и картингу за Кубок СМИ.

«Медиафорум „Вершина“ объединит в себе мастер-классы от профессионалов, уроки журналистики и пиара, награждение победителей конкурсов мастерства, много общения, полезных знакомств и развлекательную программу. Думаю, именно таким мечтала видеть зимний медиафорум Ольга Давиденко, имя которой сегодня носит Кубок СМИ», — говорит начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Мария Хворостова.

Председатель Союза журналистов Челябинской области в 2015-2018 годах Ольга Давиденко на протяжении пяти лет была соорганизатором и идейным вдохновителем соревнований и мечтала, что они примут размеры всероссийского медиафорума.

В основу форума-2020 легла образовательная составляющая. Участники посетят лекции лидеров мнений в медиасфере и получат ответы на волнующие вопросы. Спортивные соревнования запланированы на первую половину дня 8 февраля.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Союза журналистов Челябинской области по ссылке.

Организаторами мероприятия выступают: Правительство Челябинской области, Министерство спорта Челябинской области, Союз журналистов Челябинской области, санаторий «Юбилейный» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), группа компаний «Микар». Соревнования обслуживает бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт».

Партнёры медиафорума: ООО «Эксперт-Лизинг», страховая компания «ВСК» (страхование всех участников соревнований), инвестиционная компания «Фридом Финанс», Челябинское отделение ПАО «Сбербанк», Napoleon IT (разработчик программного обеспечения и основатель бесплатной Napoleon IT School), группа компаний «Мавт», Озерский ликёроводочный завод, ЖК «Город L-Town» и бизнес-центр «Аркаим Плаза», агрофирма и Центр пищевой индустрии «Ариант», бутик-ателье Svetlana Blumberg, спортивный магазин «Bananboardshop».

Информационный партнер медиафорума «Вершина» — медиахолдинг ОТВ.