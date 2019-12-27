Фильм о магнитогорской трагедии покажет южноуральцам медиахолдинг ОТВ

Прошел год после взрыва многоэтажки.

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Прошел год после обрушения многоэтажки в результате взрыва на улице Карла Маркса в Магнитогорске. Множество вопросов, на которые так и не получены ответы, осталось у пострадавших и родных, которые потеряли семьи под завалами. Официальная причина произошедшего не известна. Героями фильма стали люди, которые хотят узнать, почему погибли их близкие.

«Мы как авторы поставили себе задачу, во-первых, рассказать о том, как сейчас сложилась жизнь людей, которые пострадали, которые были под завалами, как сейчас живут родственники погибших, что об этой трагедии, о причинах этой трагедии думают эксперты. Следственный комитет еще в январе заявил о том, что началось расследование причин этого ЧП, но результатов расследования, к сожалению, нет до сих пор. Мы, когда начали снимать этот фильм, сразу отправили официальный запрос в пресс-службу Следственного комитета России с просьбой разъяснить нам, рассказать о ходе этого расследования либо о его результатах. И, к сожалению, ответа мы не получили до сих пор», — рассказала редактор программы «Время новостей. Итоги» медиахолдинга ОТВ Анастасия Плотникова.

Напомним, трагедия произошла 31 декабря прошлого года в Магнитогорске. В результате взрыва обрушился подъезд жилого дома, погибли 39 человек.

Авторы фильма два месяца трудились над картиной, узнали новые факты и мнения экспертов. Фильм «Рухнувшее небо» смотрите в субботу и воскресенье в 21.30 на телеканале ОТВ.