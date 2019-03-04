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/ В Челябинской области открылся проект «Покоритель горного Урала»

В Челябинской области открылся проект «Покоритель горного Урала»

Первое восхождение на гору Большой Иремель состоялось уже в эти выходные.
сегодня в 12:53
  |  Общество

Проект «Покоритель горного Урала» стартовал в Челябинской области. Участникам необходимо забраться на 7 горных вершин, среди которых хребет Зюраткуль, гора Круглица, Откликной гребень и другие. Всего в списке 10 гор, а тех, кто справится с задачей, ждет награда из рук самого Федора Конюхова.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Челябинской области, совместно с муниципальными властями, в рамках единого проекта «Большой Урал». Как рассказал сайту «Первый областной» начальник управления туризма министерства культуры Челябинской области Игорь Ворожцов, тропа будет идти от южных регионов, вплоть до полярного Урала.

Совместно с нашими башкирскими коллегами ведется плодотворная работа по включению в данный маршрут всех семи вершин. Благодаря совместной работе с нашими коллегами, с башкирской стороны уже установлены телекоммуникационные вышки, которые позволяют обеспечить безопасное прохождение организованных групп туристов, в том числе и индивидуальных пеших туристов, которые, в обязательном порядке регистрируются через ЕДДС и сообщают сведения о своем местонахождении в региональной подразделение МЧС, которые, в свою, очередь обеспечивают безопасное прохождение маршрута, тем самым обеспечивая безопасность прохождения данных территорий. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления туризма министерства культуры Челябинской области Игорь Ворожцов.

Чтобы стать участником проекта необходимо зарегистрироваться на сайте 7-peaks.ru, а о каждом восхождении нужно сообщать организаторам проекта с помощью фотоотчета. Покорить все вершины нужно за один год. Первое восхождение в рамках проекта состоялось в Катав-Ивановском районе, на гору Большой Иремель.

Организаторы отмечают и безопасность маршрутов. Прокладываются специальные тропы, ставятся телевышки, чтобы местоположение путников могли отследить спасатели. Отметим, что в рамках проекта «Покоритель Горного Урала» не только путешествие по горным вершинам, но и пещеры и сплавы. Однако, на данный момент этап «Горы» — самый проработанный.

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