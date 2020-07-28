«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Турцию

Авиасообщение запланировано с Анталией, Даламаном и Бодрумом.

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Сегодня, 28 июля, стало известно, что «Уральские авиалинии» в ближайшее время возобновят полеты в трех турецких направлениях. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал возвращение международного авиасообщения с 1 августа, а вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, о возобновлении полетов в Великобританию, Танзанию и Турцию.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ приступает к выполнению чартерных рейсов на популярные курорты Турции из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону. Вылеты запланированы в Анталию, Даламан и Бодрум», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Агентство также сообщает, что первые полеты запланированы уже на 10 августа. Напомним, из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года Россия полностью закрыла международное авиасообщение. Перевозчики могли выполнять только те рейсы, которые должны были вернуть наших соотечественников на Родину.