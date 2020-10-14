Прямой рейс свяжет Челябинск и Ханты-Мансийск

По новому маршруту самолеты будут следовать дважды в неделю.

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Челябинск и Ханты-Мансийск свяжет прямой рейс. О новом маршруте сообщила пресс-служба аэропорта имени Курчатова. Перелеты в административный центр ХМАО из Челябинска будут осуществляться авиакомпанией Utair дважды в неделю.

«Перелёты по этому направлению будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам из Челябинска, а в понедельник и субботу из Ханты-Мансийска. Из столицы Южного Урала вылет во вторник 03:40, в субботу в 15:50. Из Ханты-Мансийска вылет по понедельникам в 22:00 часа, в субботу в 12:45», — рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Время перелета: 2 часа 20 минут, стоимость билета в одну сторону — от 1950 рублей, в стоимость будет входить провоз ручной клади весом до 5 килограммов. Функционировать маршрут начнет с 26 октября 2020 года.