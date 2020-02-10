Совещание по профилактике распространения коронавируса провел Алексей Текслер

В Челябинской области заболевших нет.

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Утром 10 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер собрал экстренное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию с профилактикой распространения коронавируса и карантинными центрами, расположенными в регионе.

Глава региона сказал, что два карантинных пункта были закрыты по причине недостаточного взаимодействия между ведомствами. Также он раскритиковал чиновников, которые недостаточно информируют население. Медики наблюдают за состоянием здоровых людей, при этом местные жители относятся к ним как к зараженным. Возникает необходимость усиления просветительской работы, чтобы люди узнавали всю информацию оперативно и следили за действиями властей.

«Никаких секретов перед людьми у нас нет. У людей есть страхи относительно коронавируса, нужно заниматься разъяснительной работой», — подчеркнул Алексей Текслер.

По данным регионального Минздрава сейчас на карантине в Челябинской области 22 гражданина Китая. Созданы специальные боксы, которые вмещают до 175 человек. В них установлены специальная вентиляция и системы обезораживания.

По итогам совещания разработан дальнейший план работы. Принято решение организовать информационный центр при Минздраве, открыть «горячую линию», проводить разъяснительную работу в соцсетях. Главное — обезопасить окружающих людей от угрозы заболевания и регулярно вести просветительскую работу.