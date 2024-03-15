«Уральская Европа» активно голосует на выборах президента РФ

Южные районы Челябинской области традиционно ответственно относятся к голосованию

Жители сельских районов на юге Челябинской области традиционно проявляют высокую активность на выборах. Нынешнее голосование за президента не стало исключением.

Население «уральской Европы» — Варны, Лейпцига, Парижа и Берлина — голосует с самого утра 15 марта. Многие приходят семьями.





«Всегда вместе с родителями ходим на выборы, считаем, что это наш гражданский долг. У нас село дружное, к выборам относится очень серьезно, поэтому это событие для нас всегда праздник», — говорит житель Лейпцига, сотрудник Михеевского ГОКа Кайрат Кутубаев.

Свой выбор сделала специалист по организации работы молодежного «Движения Первых» в Варненском районе Татьяна Стацюк.

«Голосование — это способ участия граждан в жизни государства, формирования общественного мнения и контроля за властью. Голосование позволяет каждому гражданину свободно выразить свое мнение и влиять на принимаемые решения», — уверена она.

Парижанин Алексей Мамидалин пришел в отпуск из зоны СВО, сегодня он голосует сам вместе с дедушкой и родителями.





Артистки народного фольклорного ансамбля «Чишмелек» из села Париж Нагайбакского района тоже дружно участвуют в выборах президента Российской Федерации. А выполнив гражданский долг, поют веселые песни у местной Эйфелевой башни.