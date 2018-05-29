/ 50 лучших спиннингистов ждут на Кубке по гуманной ловле форели на Южном Урале

Участники должны использовать крючки «без бороды» и сачки с силиконовой сеткой.

Самый гуманный рыболовный турнир — Уральский форелевый кубок — возвращается в 2018 году. Организаторы зовут всех в рыболовный комплекс «Азарт». Там разводится форель «спортивного» размера. Содержится рыба в 9 прудах, то есть все участники смогут занять себе место на берегу и разложить вокруг снасти. Ожидается не меньше 50 спортсменов-форелистов, большинство из которых уже МКС и КМС.

Предстоящий турнир обещает стать самым экологичным и гуманным для рыбы: многие спортсмены перешли на использование специальных приспособлений — релизеров, которые позволяют отпускать пойманную рыбу при полном отсутствии контакта с человеком. Напомним, что, по правилам турнира, к участию в нём допускаются только рыболовы, имеющие в своём арсенале приманки с безбородыми крючками и сачки с силиконовой сеткой: такие снасти сводят к минимуму травмы, наносимые рыбе во время поимки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Лучшие спиннингисты и форелисты приедут в Чебаркульский район уже 2 июня. А победитель получит путевку на самый престижный турнир по ловле форели в России Nories CUP 2018.

Если же форель вам не нравится или гуманная ловля не привлекает, то узнайте, где можно порыбачить в Челябинской области, на нашей карте рыболова.