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/ 50 лучших спиннингистов ждут на Кубке по гуманной ловле форели на Южном Урале

50 лучших спиннингистов ждут на Кубке по гуманной ловле форели на Южном Урале

Участники должны использовать крючки «без бороды» и сачки с силиконовой сеткой.
сегодня в 11:08
  |  Общество

Самый гуманный рыболовный турнир — Уральский форелевый кубок — возвращается в 2018 году. Организаторы зовут всех в рыболовный комплекс «Азарт». Там разводится форель «спортивного» размера. Содержится рыба в 9 прудах, то есть все участники смогут занять себе место на берегу и разложить вокруг снасти. Ожидается не меньше 50 спортсменов-форелистов, большинство из которых уже МКС и КМС.

Предстоящий турнир обещает стать самым экологичным и гуманным для рыбы: многие спортсмены перешли на использование специальных приспособлений — релизеров, которые позволяют отпускать пойманную рыбу при полном отсутствии контакта с человеком. Напомним, что, по правилам турнира, к участию в нём допускаются только рыболовы, имеющие в своём арсенале приманки с безбородыми крючками и сачки с силиконовой сеткой: такие снасти сводят к минимуму травмы, наносимые рыбе во время поимки. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы турнира.

Лучшие спиннингисты и форелисты приедут в Чебаркульский район уже 2 июня. А победитель получит путевку на самый престижный турнир по ловле форели в России Nories CUP 2018.

Если же форель вам не нравится или гуманная ловля не привлекает, то узнайте, где можно порыбачить в Челябинской области, на нашей карте рыболова

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