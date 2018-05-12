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/ На соревнования маленьких самолетов и кораблей зовут челябинцев школьники

На соревнования маленьких самолетов и кораблей зовут челябинцев школьники

Мероприятие подготовил Центр технического творчества региона.
сегодня в 08:04
  |  Общество

Маленьких и больших любителей авиации ждут в городском саду имени Пушкина на шоу «Взлетная полоса в будущее». Там пройдут соревновательные полеты планеров, собранных юными моделистами Центра технического творчества Челябинской области. Запустят свой планер, копию российского или зарубежного самолета, в небо школьники, а гости мероприятия смогут поучиться у них управлению моделью.

Как правило, авиамодельные соревнования проводятся за городом, в поле. Зрителями становятся только сами участники, их родители и педагоги. В этот раз мы решили показать всем жителям города, насколько увлекательными могут быть такие соревнования. Авиашоу проводится в формате семейного праздника. Это отличная возможность выбраться семьей не в торгово-развлекательный комплекс, а на свежий воздух и провести время всем вместе, оставив на память море эмоций и, конечно, свой первый самолёт. — рассказал директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Праздник начнется уже в 10 утра. Дело найдется и детям, и взрослым.

Тех же, кто предпочитает морскую стихию, зовут на озеро Смолино. Там будут проходить судомодельные соревнования. И контурные модели кораблей, и судомодельные лодки будут участвовать в соревновании. Ориентиром является дом № 31 по улице Хуторной.

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