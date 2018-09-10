/ Борис Дубровский встретился с челябинскими волонтерами во Владивостоке. Видео

Губернатор обсудил с участниками форума мероприятия по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский участвует в Восточном экономическом форуме. Крупнейшее мероприятие проходит в эти дни, с 11 по 13 сентября, во Владивостоке. Глава региона пообщался с челябинскими волонтерами, которые приехали туда на практику. Ребята учатся работать на крупных международных мероприятиях. Во время совместной прогулки волонтеры поделились с Борисом Дубровским своими впечатлениями. Своим опытом они поделятся с коллегами в Челябинске.

Кроме того, глава Челябинской области провел еще ряд встреч. Губернатор выслушал мнения руководителей федеральных органов власти на предмет развития региона и подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Сейчас обсуждается и формируется практика создания макрорегионов, этот вопрос затронут сегодня на Госсовете. Тема — очень важная для развития Челябинской области. Идеи Президента РФ Владимира Владимировича Путина, высказанные в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока, могут использоваться и в Челябинской области. — отметил губернатор Борис Дубровский.

В Челябинской области могут быть использованы и внедрены те же идеи и принципы, которые сегодня рассматриваются при формировании макрорегионов.