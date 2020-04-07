Управляющим компаниям могут возместить расходы на дезинфекцию подъездов в Челябинской области

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области управляющим компаниям могут оказать помощь в закупке средств для дезинфекции подъездов. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, во время брифинга по оперативной информации о распространении коронавирусной инфекции на территории региона.

Рекомендации по дезинфекции мест общего пользования региональные управляющие компании получили от Госжилинспекции.

«Управляющие компании получили рекомендации по дезинфекции подъездов. Они обязаны обеспечить гражданам безопасные условия проживания. Это рекомендация, но я считаю, что одна должна исполняться. Если компаниям понадобится помощь, то мы ее окажем, но для начала эту работу надо начать», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что ждет от южноуральцев, которые обеспечивают контроль над управляющими компаниями, мониторинга ситуации, чтобы проверить, выполняются ли рекомендации по обработке мест общего пользования дезинфицирующими средствами.