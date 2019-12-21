Удар стихии: что сейчас происходит на дорогах области из-за снегопада

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

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Снегопад не унимается во всех районах Челябинской области уже вторые сутки. Верхнеуральский, Еткульский, Троицкий и Увельский районы и вовсе охвачены метелью. Больше всего осадков выпало в Магнитогорске — 20,3 см, на втором месте Верхнеуральский район, там 19,8 см, замыкает тройку занесенных непогодой лидеров — Челябинск, здесь 19,5 см. Меньше всего досталось Карталинскому району, там пока всего 7,5 см снега.

На автомобильных дорогах регионального значения с утра и на протяжении всего дня работает 259 единиц техники. На федеральных трассах движение не остановлено, медленно, но верно машины едут по своим направлениям.

«Все в рабочем режиме, все движется, и на М5 и на других трассах. Перекрытие было только вчера по грузовикам до 24 часов», — сообщает инспектор по особым поручениям Отдела организационно-аналитической работы ПБДД Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Мэр города Наталья Котова дала поручение вести круглосуточный контроль по уборке снега. Назначено 7 ответственных лиц за каждый район Челябинска.

Например, в Металлургическом районе снег собирают 4 единицы техники, а вот в Тракторозаводском уборкой тротуаров, проездов и остановок общественного транспорта занимаются 6 единиц техники и 14 рабочих от подрядных организаций ООО «Артур» и ООО «ВСМ». Дворовые территории убирают 396 дворников и 15 единиц техники. На прилегающих к коммерческим предприятиям территориях — порядка 100 дворников и 12 единиц техники. В Советском районе дополнительно привлечено 19 единиц техники, которые чистят поселки, скверы и тротуары. В районе работают 210 дворников. Дворники сегодня работают, не разгибая спин. Замело все: подъезды, тротуары и даже подземные переходы.

Компания «Южуралмост» обслуживает 365 улиц города, что составляет 555 километров дорог. Обработка противогололедным материалом производится точечно, лишь на опасных участках — спусках, подъемах и перекрестках, в местах образования наледи. Днем на улицах Челябинска работает 146 единиц техники. 12 колонн расчищают магистрали города в сопровождении машин ДПС.