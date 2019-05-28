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Алексей Текслер поручил поощрять города-участники конкурса благоустройства

О реализации проекта «Комфортная городская среда» доложили на заседании правительства.
сегодня в 14:06
  |  Общество

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Челябинской области. Он действует с 2017 года и получает только положительные отклики от жителей региона. Все больше горожан участвуют в голосовании за объекты, которые благоустраиваются в рамках проекта. За все время успели провести работу в 1689 местах.

В 2019 году успели заключить контракты на обустройство 344 дворов и 168 общественных пространств в населенных пунктах Челябинской области. Традиционно с документами должны разобраться до 1 июля.

Выделили 190 миллионов рублей на реализацию проектов, участвовавших в конкурсе — в городах Карабаш, Кыштым, Троицк, Сатка, Аша, Южноуральск, Снежинск. В этом году один из наших проектов стал победителем, как мы понимаем. Озвучат итоги 31 мая в Воронеже на совещании, которое проводит Минстрой России. Глава Карабаша получил именное приглашение на мероприятие. Предлагаем проекты такие поощрить. — рассказал и.о.вице-губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Информацию огласили на заседании правительства, которое провел глава региона Алексей Текслер. Он отметил, что программа важная и поощрять всех, кто работает в ней и участвует в конкурсах, нужно.

Многие жалуются, что не хватает благоустроенных дворов. Проблему нужно решать сразу. В части поощрить участников конкурса — я согласен. Думаю, работу нужно усилить, потому что не все муниципалитеты в конкурсе участвуют, а потенциал, мне кажется, большой. Это поручение всем муниципалитетам нужно дать. — сказал Алексей Текслер.

Отметим, что Сергей Шаль также доложил о расселении ветхоаварийных домов и будущем долевого строительства.

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