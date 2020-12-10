«Спешите делать добро»: в Челябинске наградили тех, кто остался неравнодушным к чужому горю

Медали получили 20 южноуральцев.

годня, 10 декабря, в правительстве Челябинской области состоялась церемония награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Челябинской области «Спешите делать добро».

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Награду героям вручили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Награда носит ещё более весомый характер, потому что в нашей жизни стало больше добра. Оно стало проявляться во всех сферах», — отметила Ирина Гехт.

Медалью награждены 20 южноуральцев, среди них те, кто рисковал своей жизнью, спасая людей из пожара, спасая утопающих в ледяной воде детей, те, кто внёс колоссальный благотворительный вклад, заботились о пострадавших от COVID-19, и те, кто не смог остаться равнодушным к чужому горю.

«В этом зале сегодня собрались люди, которые видят, которые слышат, которые чужую беду переживают как свою собственную. В сердцах этих людей живет сострадание. Их поступки призваны нести справедливость и идеи взаимопомощи. Именно сейчас, в этот непростой для нас всех период, всё больше людей готовы дарить своё добро, свою любовь. Готовы реально помогать другим людям. И это восхитительное чувство, когда ты понимаешь, что вокруг очень много добрых и отзывчивых людей», — сказала Юлия Сударенко.

Напомним, что медаль «Спешите делать добро» учреждена Уполномоченным по правам человека в 2013 году к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и ежегодно вручается людям, которые по зову души и сердца оказали помощь другим.