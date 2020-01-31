Уполномоченный проверит ситуацию в Кыштыме, где в роддоме младенцу порезали лицо

Мать и ребёнок находятся в больнице.

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«Дарья в истерике, мы все в истерике. У неё держится температура, сейчас уже 38. Ребёнка перевели на искусственное вскармливание, потому что мама принимает антибиотики. По анализам говорят, что всё в пределах нормы. Она переживает, что не видится с ребенком»,

— рассказала сайту «Первый областной» бабушка малышки Галина.

Детский омбудсмен подключилась к инциденту, произошедшему в роддоме Кыштыма, где во время кесарева сечения малышу повредили лицо. Евгения Майорова пообещала оказать помощь, если она потребуется, а также узнать обстоятельства произошедшего.Бабушка новорождённой рассказала, как сейчас себя чувствуют её сноха и маленькая внучка. По словам женщины, мать и ребёнок по-прежнему находятся отдельно друг от друга. 19-летняя Дарья чувствует себя не очень хорошо, у неё температура, она очень переживает за свою малышку.Врачи утверждают, что шрам на лице не останется, а порез заживет. Однако родственники не совсем в этом уверены и переживают, что увечье испортит лицо ребенка.Напомним, Дарья из Верхнего Уфалея поступила в роддом Кыштыма со схватками, в последний момент ребенок изменил свое положениё, и врачи приняли решение делать кесарево. Во время операции малышке порезали щеку. Позже медики принесли извинения. Несколько дней у молодой мамы держится высокая температура, из-за чего она не может видеть дочь и кормить её.