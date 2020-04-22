Уполномоченный по правам ребенка отправится в учреждение, где жестоко обращались с подростком

Ранее власти объявили о настаивании на возбуждении уголовного дела.

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, 22 апреля, рассказала о случае жестокого обращения с подростком в социально-реабилитационном центре Копейска.

Как ей сообщили, 13-летнего юношу в конце марта удерживали силой в кабинете, связали ему руки и остригли волосы. Также он уже неоднократно сбегал из учреждения и не исключено, что из-за жестокого обращения с ним.

Поэтому уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова отреагировала на этот инцидент и решила отправиться в реабилитационный центр, чтобы лично узнать подробности произошедшего.

«Я сегодня выеду в учреждение для того, что составить свое личное мнение, как обычно я и делаю! Министерство социальных отношений уже в учреждении, проводят проверку. Настроены очень серьезно», — написала Евгения Майорова на своей странице в социальной сети.

Отмечается, что в копейском центре уже ставится вопрос об увольнении причастных сотрудников. Также областные власти будут настаивать на уголовном преследовании.