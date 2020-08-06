Уполномоченная по правам человека помогла сироте получить жилье

Девушка недавно освободилась из мест лишения свободы.

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Совсем недавно к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко обратились из благотворительного фонда «Прикосновение к жизни», который занимается социальным сопровождением осужденных.

Они рассказали о девушке-сироте, которая освободилась из мест лишения свободы, вернулась в село Чесма — ее постоянное место регистрации, но не смогла получить свою квартиру.

Сотрудники фонда заранее договаривались с органами соцзащиты о сопровождении и оказании содействия девушке, но жилье не было ей предоставлено.

Поэтому они обратились к Юлии Сударенко, которая рассказала, что адаптация, ресоциализация и социальное сопровождение осужденных — это те вопросы, в которых уполномоченный по правам человека не может оставаться в стороне.

«Мы регулярно сотрудничаем как с ОНК, так и с благотворительными организациями, оказывающими помощь осужденным, ведь освободившись из мест лишения свободы, не получив никакой помощи, оставшись наедине со своими проблемами, осужденные с большой долей вероятности могут совершить преступления снова, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы этого не допустить», — заявила чиновница.

И после вмешательства Юлии Сударенко в ситуацию, а также благодаря межведомственному взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией, через 2 недели девушке вручили ключи от жилой площади, которая располагает всеми условиями для комфортного проживания.

Сейчас она уже там проживает и обживается. Также она встала на учет в Центр занятости населения. А специалисты фонда по социальному сопровождению продолжают поддерживать с ней связь для решения последующих возникших вопросов.