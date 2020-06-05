Уполномоченный по правам человека Челябинской области проведет онлайн-прием

Задать интересующие вопросы можно в соцсетях или по телефону.

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Онлайн-прием граждан проведет уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Судоренко. Вместе с омбудсменом на вопросы южноуральцев будет отвечать участник региональной общественной правозащитной организации «Правосознание», адвокат проекта «Безопасность сделок с жильем и финансами» Елена Хардина.

«В связи с действующим режимом повышенной готовности очные приемы граждан приостановлены, но, несмотря на продолжающиеся ограничительные мероприятия, вызванные санитарно-эпидемиологической обстановкой, уполномоченный по правам человека в Челябинской области ведет активную работу по обращениям. ЧРОСПО „Правосознание“ также проводит консультации для жителей региона удаленно», — сообщают представители аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области.

Записаться на прием можно несколькими способами: по телефону аппарата уполномоченного — 8(351)232-03-74, через сообщения в группе в соцсетях и через соцсети организации «Правосознание». В сообщениях нужно расписать вопрос, который вас интересует и ваши контактные данные. После того, как ваша заявка будет принята, вам сообщат о времени для связи. Прием состоится 9 июня 2020 года в 11:00.