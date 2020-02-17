Уполномоченный по правам человека в Челябинской области подал в отставку

Антон Шарпилов заявил об этом на своей странице в социальной сети.

Послушать 00:00

Сегодня, 17 февраля, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов подал в отставку. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Я принимаю непростое для себя, но обдуманное решение подать письменное заявление о сложении полномочий. Очень сожалею, что мои личные, семейные дела стали достоянием общественности, что позволило моим недоброжелателям, несмотря на решение 2-х судов, одно из которых было задолго до моего назначения, спекулировать на этом, делать информационные атаки и во многом додумывать, коверкать и распространять откровенно лживую информацию. Все эти действия бросают тень недоверия не только на меня, но и на Челябинскую область»,— написал омбудсмен.

Напомним, что ранее Антон Шарпилов ушёл в неоплачиваемый отпуск. Причиной этого стали личные проблемы уполномоченного с его бывшей супругой, которые широко обсуждались в СМИ. Супруги судились за опеку над общими детьми. После суда они остались с отцом, а мать получила право чаще с ними встречаться.

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили, что решение Антона Шарпилова оставить пост уполномоченного по правам человека, с учётом сложившихся обстоятельств, является оправданным.

«Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему её разрешить», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Сам же Антон Шарпилов заявил, что он будет отстаивать свои права до конца и восстанавливать своё имя в нерабочее время, своими силами.

«За небольшой промежуток времени мне с командой профессионалов своего дела, при поддержке органов власти и общественных организаций, удалось решить большое количество обращений граждан. Многие из них были резонансные, но нам удалось восстановить права заявителей. И эта конкретная работа многим не нравится. Но я не хочу, чтобы моя сугубо личная история и грамотная манипуляция действиями моей бывшей супруги портили рейтинг Челябинской области. Хочу, ещё раз поблагодарить всех, кто поддерживает меня, руководствуясь при этом фактами, а не эмоциями», — подчеркнул Антон Шарпилов.

На данный момент вся нагрузка по выполнению обязанностей лежит на аппарате уполномоченного по правам человека.