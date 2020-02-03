Челябинский омбудсмен ушел в неоплачиваемый отпуск

Причины решения носят личный характер.

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Сегодня, 3 февраля, уполномоченный по правам Человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление на отпуск без содержания по семейным обстоятельствам. О своем решении омбудсмен сообщил также на странице в социальной сети.

«Ухожу в отпуск без содержания. Нужно уделить больше времени семье и здоровью. Нужно принимать серьезное решение. Дети и родители — самое главное в жизни», — написал Антон Шарпилов.

В последнее время в прессе широко обсуждались личные проблемы уполномоченного и его бывшей жены. Супруги судились за опеку над детьми. Как писали в СМИ, после развода они остались с отцом, но мать решила попытаться их вернуть. Суд остался на стороне Антона Шарпилова, а его бывшая жена получила право чаще встречаться с детьми.

На решение уполномоченного отреагировала и первый вице-губернатор Ирина Гехт, она отметила, что сложившаяся семейная ситуация не позволяет омбудсмену «в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей».

«Мы, конечно, желаем уполномоченному благополучно её разрешить. Другое дело, что защита прав человека — дело постоянное. Людям нужна помощь каждый день. Это то дело, на котором нужно быть сосредоточенным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю», — высказалась Ирина Гехт.

На некоторое время вся нагрузка ляжет на аппарат уполномоченного, но, как отметила первый вице-губернатор, «так долго продолжаться не может».