Акцию «Мы есть!» запустят в Челябинской области

Она призвана привлечь внимание к проблеме доступности среды для инвалидов.

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Челябинская область станет местом действия благотворительной акции «Мы есть!». Она пройдёт в нескольких городах региона при поддержке уполномоченного по правам человека. Инициаторами акции стали общественные помощники омбудсмена и общественные организации инвалидов Челябинска.



«Мы есть!» Состоится в четверг, 10 сентября. Суть акции — привлечение внимания к проблеме доступности среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Как отметила сама Юлия Сударенко, эта тема — один из приоритетов в работе аппарата омбудсмена.

«Я всегда готова и рада поддерживать такие общественные акции, особенно, если речь идет о правах уязвимых групп населения. Доступная среда — это всегда острый вопрос, который требует к себе пристального внимания. Здесь важно понимать, что только общими усилиями мы сможем добиться позитивных изменений, чтобы люди с инвалидностью могли чувствовать себя комфортно, чувствовать себя равными»,— рассказала сайту «Первый областной» Юлия Сударенко.

Акция пройдет в нескольких городах Челябинской области. Она будет состоять из ряда мероприятий, таких как обследование городской инфраструктуры на предмет доступности, онлайн-флэшмоб в соцсетях, в рамках которого будут созданы видеоролики по теме. Также состоится конкурс на самый доступный муниципалитет региона.