Конференция, посвящённая ресоциализации осуждённых, проходит в Москве

В ней приняла участие уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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Участие на конференции по ресоциализации осуждённых граждан, которая в эти дни проходит в Москве приняла участие уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Мероприятие было организовано НКО «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным» и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК в рамках реализации проекта «Территория партнерства». Его поддержали Фонд Президентских грантов и Министерство труда и социальной защиты страны.



«Участники обсуждают проблемы профилактики повторной преступности, перенимают опыт работы и делятся наиболее успешными практиками государственных, некоммерческих и общественных организаций регионов по ресоциализации осужденных граждан», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Отметим, что также на конференцию приглашены представители государственных органов власти России, Уполномоченного по правам человека страны, совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Также в форуме принимают участие некоммерческие и общественные организаций регионов РФ, которые занимаются ресоциализацией осуждённых.