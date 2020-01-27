Упавшего без сознания мужчину унесли люди в защитных костюмах с улицы в Магнитогорске

Оказалось, что это был пранк, чтобы привлечь внимание к новой проблеме.

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Магнитогорск охватило волной тревожных сообщений в социальных сетях. Причина — видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек в медицинской маске падает на землю. Из-за угла появляется автомобиль, который останавливается, из него выбегают люди в защитных костюмах, забирают парня, кидают в машину и уезжают.

Паниковать не стоит, видеозапись оказалась пранком, который выложил на своей странице блогер Данил Добров.

«Эта видеозапись появилась для того, чтобы обратить внимание людей на проблему. Это касается не только Китая, но и России, да и всего мира. Нужно, чтобы люди знали о вирусе, чтобы ученые начали разрабатывать вакцину», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Данил Добров.

Напомним, федеральные СМИ сообщают, что от эпидемии коронавируса, распространившейся по Китаю уже погибло 80 человек, заражено более 2,5 тысяч, около 50 выздоровели.

Минздрав Челябинской области отмечает, что в Челябинской области не было зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Как избежать болезни: регулярно мыть руки, употреблять термически обработанную пищу, воду, избегать заболевших людей, не посещать места обитания диких животных, а также зоопарки, культурно-массовые мероприятия; при планировании поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, использовать средства защиты органов дыхания — маски», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Основными симптомами инфекции являются лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание. В более тяжелой форме наблюдается пневмония, тяжелый острый респираторный синдром, почечная недостаточность.