Челябинка, прибывшая из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус

Специалисты убедили ее сдать билет и пройти необходимое обследование.

Послушать 00:00

Во Владивостоке госпитализировали челябинку, которая несколько дней назад прибыла из Шанхая. С подозрением на коронавирус ее госпитализировали в инфекционную больницу.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на врача-эпидемиолога клинической больницы «РЖД-Медицина» город Владивосток" Галину Соколину, в медпункт обратилась пассажирка поезда Владивосток — Москва. Челябинка, которая работает в Китае, пожаловалась на повышенную температуру, головную боль и слабость.

Специалисты убедили ее сдать билет и пройти необходимое обследование. Женщину госпитализировали. По предварительным данным, подозрения на коронавирус не подтвердились.