Минздрав не подтверждает информацию о пациенте с коронавирусом в Челябинске

Пугающий слух распространяется по сети с конца прошлой недели.

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В сети появилась информация о том, что в одной из больниц Челябинска находится молодой человек, недавно вернувшийся из Китая, с подозрением на не известный ранее коронавирус. Сайт «Первый областной» связался с пресс-службой Министерства здравоохранения Челябинской области и узнал, правдива ли эта информация.

«Информация о молодом человеке, находящемся в больнице с подозрением на коронавирус, не подтверждается»,— ответили в ведомстве.

Пост о попавшем в инфекционное отделение одной из городских больниц 21-летнем молодом человеке с подозрением на новую болезнь начал распространяться в сети ещё с пятницы прошлой недели. Якобы очевидцы сообщали, что парень находится в отдельном боксе. Однако многие пользователи сразу же поставили реальность истории под сомнение.

Напомним, новый коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. Количество погибших от болезни исчисляется десятками, число зараженных — тысячами по всему миру. В России подтверждённых случаев заражения пока нет.