Бывшая челябинка и другие россияне застряли за границей из-за коронавируса

Одни не могут вернуться в Ухань домой, другие вылететь из нее на Родину.

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Сайту «Первый областной» удалось пообщаться с россиянами, которые живут и работают в провинции Ухань, где в конце декабря прошлого года был обнаружен неизвестный ранее вид пневмонии.

Анна Осипова раньше жила в Челябинске, затем переехала в Санкт-Петербург, а теперь живет в Китае. В настоящее время девушка находится в Корее, потому что не может вернуться домой в Ухань.

«Все верно, я сейчас выехала в Корею, потому что мой город Ухань закрыт для выезда и выезда. Я сейчас не могу туда вернуться, приостановлена работа транспорта, все общественные места закрыты. Прогнозы пока неутешительные», — рассказала девушка корреспонденту сайта «Первый областной».

Ее друг — преподаватель английского языка Константин Частохин, напротив, не может покинуть Ухань. Изначально молодой учитель планировал провести китайский Новый год в Китае, но после того, как появились первые новости о коронавирусе, решил изменить планы и полететь домой, в Россию. Пару дней назад Константин купил билет на самолет, но сегодня вынужден сидеть в закрытой квартире, молодой человек даже не выходит на улицу.

«Вчера сказали, что с 10 утра вчера аэропорты не работают и не совершают рейсы, также перекрыт весь транспорт: метро не работало уже вчера, поезда тоже не ходят, как в Ухань, так и из Уханя. Говорят, завтра перестанет ездить и такси, пока еще работают. Сказали пока сидеть дома, ничего такого особенного не происходит. На улице все ходят в масках, это обязательная программа. Собственно, сегодня я никуда не выходил, вчера выходил: все покупают продукты на ближайшие неделю две, пока не известно насколько», — рассказывает Константин.

Константин также рассказывает, что даже в самой Ухане жители страдают от дефицита информации. Люди собирают ее по крупицам и строят догадки, но официальные источники о реальных причинах возникновения вируса молчат.

«Говорят, что это из-за дичи, говорят о летучих мышах и змеях, говорят о китайских рынках с едой, где впервые обнаружили вирус. Он есть, но что происходит, не понятно. Люди находятся в тяжелом состоянии, но больше моральном, в принципе, физически мы все сидим по домам. Как ситуация будет развиваться дальше — не понятно», — добавляет Константин.

Кроме того, стало известно, что существует и риск завоза коронавируса на территорию Челябинской области. Инфекция может проникнуть на территорию региона с возвращающимися из стран Азии туристами, а также студентами, которые летали в КНР на новый год.

«Даже не через аэропорт Челябинск, даже через другие аэропорты РФ заехать и транзитом уже прибыть по международным авиалиниям. У нас нет прямого сообщения с Китаем, но у нас есть прямые самолеты, которые летают в Таиланд, поэтому могут и через Таиланд заехать. Могут через Екатеринбург заехать, где есть прямое сообщение», — пояснила Анна Чистова, начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

На территории Челябинской области пока наблюдается благополучная ситуация, ни одного подозрения на коронавирус зарегистрировано не было. В Челябинском аэропорту усилены меры контроля за прибывающими, особенно из стран Азии. Специалисты проводят обследования, измеряют температуру пассажиров, они могут сделать это как на борту самолета, так и в зале прибытия.

«Роспотребнадзор говорит, что уже тест-наборы разработаны, разрабатывал противочумный институт, наш российский, методика исследований и обследований пациентов с признаками ОРВИ у нас на сегодня имеется. Если вдруг у нас появятся пациенты с клиникой ОРВИ из Китайской Народной Республики, материал будет отправлен для исследования. Пока по рекомендациям, данным нам федеральной службой, направляем их в исследовательский институт», — добавила Анна Чистова.

По последним данным в Китае новым вирусом заразились уже 876 человек, 26 из них скончались.