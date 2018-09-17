/ Рекордсменом по уборке зерновых стал Брединский район

Каждый шестой гектар уже обмолочен аграриями.

Аграрии Челябинской области продолжают уборку зерновых и зернобобовых культур. По оценке министерства сельского хозяйства, работа идет в срок. Технологический цикл производства не нарушается, и об этом в регионе позаботились заранее. Задействовать все ресурсы для достижения этого результата помог губернатор Борис Дубровский. На юге области уборка уже завершается. Рекордсменом традиционно оказался Брединский район. К середине сентября там собрали 110 тысяч тонн зерна. План же гораздо больше — 180 тысяч тонн.

Брединский район сегодня лидирует по темпам уборки. Каждый шестой гектар убранной площади зерновых культур из Брединского района. В среднем по области сегодня обмолочено 43% зерновых, а в Брединском районе уже 65%. Основные уборочные работы в области должны завершиться до конца первой декады октября. — рассказал министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В целом Челябинская область по темпу уборочных работ уже побила свои же прошлогодние показатели. Оперативности способствует обновление техники. На эти цели было выделили 200 миллионов рублей. И хотя аграрии сообщают, что урожайность 2018 года все-таки ниже, ценовая конъюнктура на рынке говорит о хорошем экономическом эффекте от продажи зерна.