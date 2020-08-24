Упаковка «Кременкульского» печенья оказалась плагиатом немецкой выпечки

Челябинское УФАС возбудило дело.

Кто бы мог подумать, что знакомое всем челябинцам знаменитое «Кременкульское» печенье, в довольно простой и выделяющейся упаковке, может быть плагиатом?

Оказалось, что может. Только не само лакомство, а, как раз, обертка. В Челябинское УФАС поступило заявление компании «Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ» (Bahlsen GmbH & Co. KG, Германия) по факту имитации его упаковок ООО «Фламинго-маркет» (Челябинская область), которая и производит «Кременкульское».

Немецкая фирма утверждает, что данная южноуральская фирма имитирует их упаковку с 2018 года, когда изменился дизайн «Кременкульского». При этом печенье под брендом «Leibniz», на которое и ссылаются немецкие производители, появилось на российском рынке в 2007 году.

«Упаковки всех продуктов отличаются нанесением логотипа „Leibniz“ в синем цвете с белой окантовкой, подчеркнутого тонкой красной линией; цветовой гаммой с преобладанием желтого цвета и нанесением дополнительных цветов (красного, синего, коричневого и т.п.). В качестве доказательств сходства упаковок компанией представлено социологическое исследование фонда ВЦИОМ, проведенное в 2019 году. Согласно результатам исследования, большинство респондентов отметили визуальное сходство упаковок печенья „Leibniz“ и „Кременкульское“, в том числе цветовой гаммы, графических элементов и шрифта», — сказано в заявлении Челябинского УФАС.

Отмечается, что в отношении ООО «Фламинго-Маркет» теперь возбуждено дело по признакам недобросовестных конкурентных действий. Своими действиями они могут причинить убытки его конкуренту в результате использования результатов интеллектуальной деятельности другого хозяйствующего субъекта. Заседание Комиссии по рассмотрению дела назначено на 8 октября.