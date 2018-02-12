/ Дворец спорта «Юность» обновили к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи

Новые кресла и стекла преобразили арену.

На Южном Урале продолжается подготовка к юниорскому Чемпионату мира по хоккею. В частности, обновили дворец спорта «Юность». Мягкие кресла на основной трибуне уже установлены, на очереди — центральная трибуна. Кроме того, в зоне для хоккеистов установлено новое защитное стекло.



Эта реконструкция — заключительная в цепи подготовки к юниорскому чемпионату мира. Уже известно, что на главной арене дворца спорта «Юность» расквартируются сборные Канады и США. Заокеанские команды начнут тренироваться в Челябинске 11 апреля. А первыми новые сиденья опробуют болельщики «Челмета», которые посетят матчи против красноярского «Сокола», новокузнецкого «Металлурга» и ангарского «Ермака» соответственно 13, 15 и 17 февраля. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.



Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Билеты и абонементы уже в продаже. Покупка возможна на сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru, а также через приложение.

