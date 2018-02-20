/ Скидку 23% на билеты юниорского Чемпионата по хоккею U18 дарят к 23 февраля

Организаторы называют проходки идеальным подарком к празднику.

Организаторы юниорского Чемпионата мира по хоккею подготовили подарок к предстоящему Дню защитника Отчества. В течение нескольких дней у болельщиков будет возможность приобрести билеты со скидкой 23%. Акция распространяется на любые матчи соревнований, кроме абонементов.



У прекрасной половины человечества Южного Урала есть отличный шанс порадовать своих мужчин, купив в подарок билет на юниорский чемпионат мира по хоккею, сэкономив при этом приличную сумму. Акция будет действовать на продажу билетов на матчи как Челябинска, так и Магнитогорска. — поделился с сайтом «Первый областной» руководитель билетной программы Илья Иванцов.

Акция будет действовать четыре дня — с 06:00 часов 22 февраля до 23:59 часов 25 февраля.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.



Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Билеты и абонементы уже в продаже. Покупка возможна на сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru, а также через приложение.

