Конфликты из-за школьных поборов должны регулировать учителя

Добровольный сбор средств не должен быть причиной недовольства.

Послушать 00:00

Громкие истории, связанные со школьными поборами, не в первый раз привлекают внимание общественности в России. Недавно в Липецке ребенку запретили пить воду из кулера, деньги на который не сдали его родители. О том, что семья ребенка может отказаться от добровольного сбора денег, рассказала начальник Управления общего образования министерства образования Челябинской области Елена Тюрина.

«Школьник и родители имеют право на бесплатное образование. Питьевой режим это тоже часть необходимых условий. Государство не может поставить в каждый класс кулер, питьевой режим организован, может быть не так, как хотят этого родители. Принудить или заставить деньги никто не может, это добровольное желание и потребность коллектива», — отмечает Елена Тюрина.

Если какие-то родители остаются недовольны тем, что они сдают деньги на нужды класса, а другие — нет, в дело должен вмешаться классный руководитель.

«Нужно договариваться. Есть те, кто хотят, есть те, кто не имеют возможности. Нужно договориться, кто-то может сдать деньги за кулер, а кто-то — ухаживать за ним. Кто-то покупает цветы, а кто-то за ними следит, кто-то покупает краску, а кто-то красит. Классный руководитель работает не только с детьми, но и их родителями. Если конфликт не урегулировать своими силами, необходимо подключать руководство школы. Коллектив, которым грамотно управляют, не допускает таких ситуаций. Классный руководитель работает не только с детьми, но и их родителями», — подчеркнула Елена Тюрина.

По словам эксперта, подключать к решению конфликта руководство школы и Управление образования нужно, если решить его своими силами не удается.