Мужчина, бросивший зеленкой в приемную Медведева, объяснил мотивы поступка

Суд Советского района назначил хулигану наказание.

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Суд над мужчиной, напавшим на приемную Дмитрия Медведева и офис партии «Единая Россия», состоялся в Челябинске сегодня, 18 сентября. Заседание прошло в Советском районном суде. Злоумышленника привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Причины своего поступка челябинец объяснил весьма коротко.

«Сделал это для себя», — заявил хулиган.

Ранее мужчина судим не был.

«Судом мужчине было избрано наказание в виде трех суток административного ареста», — сообщили сайту «Первый областной» в полиции Челябинска.

Напомним, что инцидент произошел 13 сентября. Неизвестный мужчина испортил две таблички на зданиях приемной Дмитрия Медведева и офиса партии «Единая Россия». Забрызгав вывески зеленкой, злоумышленник удалился. Разыскать его удалось при помощи кадров с камер наблюдения из аптеки, где 37-летний мужчина приобретал зеленку.

Видеозапись из зала суда можно посмотреть здесь.