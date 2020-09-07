«Особое внимание я уделяю развитию Копейского городского округа»: Алексей Текслер провел рабочую встречу с Андреем Фалейчиком

Губернатор рассказал, какие приоритетные задачи стоят перед администрацией КГО.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Копейский городской округ провел рабочую встречу с его главой Андреем Фалейчиком. Глава региона рассказал, какие первостепенные задачи стоят перед администрацией округа.

«Особое внимание я уделяю развитию Копейского городского округа. Не в первый раз к вам приезжаю. Первое, на что нужно обратить внимание, мы уже неоднократно обсуждали, это, конечно, инфраструктура. Проблемное состояние сетей, водоотведения. Также это вопросы, связанные с дорожным строительством. Мы с вами понимаем, что ненадлежащее внимание уделялось ранее вопросам, связанным с дорогами, их ремонтом и строительством. В этом году, отремонтировали центральные улицы, это можно назвать прорывом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Важным аспектом губернатор обозначил и расселение жителей из аварийных домов.

«Отдельная задача — это аварийное жилье, переселение из него жильцов. Фонд аварийный в Копейске один из самых больших, со всеми вытекающими задачами. Мы выделяем дополнительные деньги сверх национального проекта, в первую очередь для переселения жителей таких домов», — отметил Алексей Текслер.

Также важной задачей глава региона выделил и строительство объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, руководству округа необходимо вновь начать работу над устранением негативных последствий закрытия горных шахт. Для решения данного вопроса уже проводилось совещание с министерством энергетики РФ.