Уникальное интерактивное шоу «Снежная королева» покажут челябинцам

Все желающие смогут увидеть онлайн-трансляцию из зрительного зала.

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В Челябинске сегодня, 6 января, в Ледовой арене «Трактор»пройдет грандиозное шоу «Снежная королева». В программе мероприятия ожидаются 5D-эффекты, интерактивная часть, когда зрители смогут решать, как развернется сюжет, сотни артистов, а также настоящий оркестр.

«Уникальный музыкальный материал от FIZICA, созданный музыкантами Европы и России специально для шоу и совместивший в себе сильнейшие черты классической, электронной и рок музыки. Впервые будет исполнен вживую с оркестром», — сообщают организаторы.

Для тех, кто не успел приобрести билеты, шоу будет транслироваться в прямом эфире. Посмотреть программу можно будет сегодня, 6 декабря, в на сайте 1obl.tv, и на канале ОТВ в понедельник, 6 января, в 18:00 (по челябинскому времени).