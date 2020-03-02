Уникальная «ЭкоМасленица» прошла впервые в Челябинской области

Гости повеселились от души с пользой для природы.

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Впервые в Копейске Челябинской области прошла экологическая Масленица. Гости праздника — а их было более трёхсот человек — не только от души повеселились, но и узнали, как они могут помочь природе. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства экологии.

Праздничные гуляния прошли на базе физкультурно-спортивного клуба «Горка» 1 марта. Чего только не делали гости мероприятия: и на русской печке катались, и эко-частушки сочиняли, и пластиковые крышки собирали вместе с весёлым ёжиком «ЧЧ» из проекта «Экошкола» от ООО «Чистый Челябинск» совместно с Минэкологии. А ещё горожанам рассказали, как можно использовать пластиковые отходы, чтобы не загрязнять окружающую среду.

«Наш клуб занимается экологическим просвещением в рамках проекта „Каменный пояс Синегора“. И мы видим, как важно рассказывать людям об ответственном отношении к природе. Поэтому и решили провести Масленицу в этом году в формате экологического мероприятия. Не потому, что так модно, а потому, что это необходимо. Нашу инициативу поддержали в министерстве экологии области, и мы очень благодарны за это плодотворное сотрудничество»,— сказала Оксана Стельмах, директор клуба «Горка».

Помимо забав, гости мероприятия смогли принять участие в творческих конкурсах. Один из них — традиционный конкурс блинов. Каждый участник смог приготовить свой уникальный блинчик, а жюри определило победителей. Не обошлось и без праздничного концерта, участники которого также получили призы и благодарности министерства экологии.

«Подобные мероприятия показывают жителям нашей области, как можно бережно относиться к окружающей среде. Мы планируем и дальше как можно больше людей привлекать к участию в экологических акциях, направленных на сохранение природных ресурсов»,— отметил заместитель министра экологии области Виталий Безруков.

Традиционное чучело тоже было экологичным. Его смастерили из упаковок из-под молока, которые использовали для приготовления блинов. Но сжигать чучело не стали: для того, чтобы «порадовать» окружающую среду, его отправили на переработку.