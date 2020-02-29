Алексей Текслер посетил масленичные гуляния

Встречать весну губернатор отправился в школу, где учится его сын.

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В Челябинске активно проходят масленичные гуляния. Один из праздников посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приехав на праздник в гимназию № 80, где учится его сын Михаил.

В своих аккаунтах в социальных сетях глава региона поделился снимками и видеозаписями с праздника, где видно, как он с радостью общается с детворой.

«Празднуем Масленицу у Миши в гимназии. А вы уже сходили на масленичные гуляния?» — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

Напомним, что сегодня празднование прошло только в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко. Завтра, в 12:00 в городском саду им. А. С. Пушкина, Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, а также в «Саду Победы» челябинцев ждут яркие праздники, на которых можно будет поучаствовать в традиционных забавах, получить призы, попробовать блины и поучаствовать в проводах зимы.