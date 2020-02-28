На праздновании Масленицы в Челябинске наградят победителей городских конкурсов

Работы лучших авторов украсят парк им. Гагарина.

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Провожать зиму на традиционных масленичных гуляниях челябинцы будут уже в эти выходные: сейчас в столице Южного Урала идет активная подготовка к вкусному празднику. 1 марта на одной из площадок, в парке им. Гагарина, наградят и победителей региональных конкурсов — «Масленичная красавица» и «Весенние цветы».

В первом конкурсе жюри определило 15 финалистов, представивших лучших ростовых масленичных кукол:

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, „Искорка“»; Группа «Звездочка», МБДОУ «ДС №470 г. Челябинска»; МБДОУ «ДС №153 г. Челябинска»; Лебедева Ольга Борисовна, Сементинова Оксана Геннадьевна, Искандерова Татьяна Геннадьевна, Меньщикова Тамара Алексеевна МАДОУ «ДС №476 г. Челябинска»; Эгамбердиев Дмитрий Нумонжонович, МАОУ «Образовательный центр №1» СП; Общественная организация инвалидов Центрального района Клуб «Берегиня»; Уржумова Анна Анатольевна, МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»; Тимченко Даната Алексеевна, МБУК ДК «Сосновка», студия досуга «Радуга»; Аюпова Гульнара Мухаматдиновна, МБДОУ «ДС №79 г. Челябинска» СП; Воскобойникова Алена Андреевна, Худаева Наталья Владимировна, МБДОУ «ДС №480 г. Челябинска»; МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Отделение дневного пребывания; Коллектив «Солнышко», МБДОУ «ДС №153 г. Челябинска»; Игнаткович Лилия Михайловна, МУДО «ЦДОД»; Иванова Татьяна Сергеевна, Бредихина Елена Сергеевна, МАДОУ «ДС №45 г. Челябинска»; Ландейс Роберт Алексеевич, МБДОУ «ДС №366 г. Челябинска».

Из перечисленных учреждений, групп, организаций, коллективов, образовательных центров и детских садов по итогу выберут трех победителей. Полюбоваться на ростовые куклы вживую и узнать, кто именно покорил жюри, челябинцы смогут в воскресенье в 13:00 на торжественной церемонии у ротонды.

Чуть позже, в 14:00, награждать будут и победителей регионального конкурса «Весенние цветы», участие в котором приняли более 400 человек. Мастера изготовили цветы желтого цвета, из них жюри выбрали 30 наиболее удачных работ — они станут частью общей композиции для украшения праздника. Первое место заняла Ольга Солодкова, второе — Элиза Елескина, а третье — Дарья Сиврикова. Девушки получат памятные подарки.