/ Тонну санкционного сыра уничтожили таможенники Челябинска

Партия готовилась к реализации в одной из розничных сетей города.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Санкционный сыр нашли и уничтожили таможенники Челябинска. Продукт был готов для продажи в розничной сети Челябинска, но, в связи с продуктовым эмбарго на ряд продуктов из Украины, на полки магазинов города не попал. Всего к реализации готовилось 378 головок украинского сыра.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками челябинской таможни на одном из складов Челябинска обнаружен факт хранения санкционного товара. В данном случае, этим товаром оказался сыр, страной происхождения которого является Украина. Напомню, что Украина, как и ряд европейских стран, включена в санкционный список. В рамках проведенных мероприятий установлено, что сыр подлежал реализации в розничной сети Челябинска. В настоящее время товар изъят и уничтожен в полном объеме. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской таможни.

Таможенники отмечают, что только с начала 2018 года сотрудники Челябинской таможни выявили и уничтожили более трех тонн санкционной продукции.