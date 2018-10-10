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сегодня в 14:30
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Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Тонну санкционного сыра уничтожили таможенники Челябинска

Тонну санкционного сыра уничтожили таможенники Челябинска

Партия готовилась к реализации в одной из розничных сетей города.
сегодня в 14:08
  |  Общество

Санкционный сыр нашли и уничтожили таможенники Челябинска. Продукт был готов для продажи в розничной сети Челябинска, но, в связи с продуктовым эмбарго на ряд продуктов из Украины, на полки магазинов города не попал. Всего к реализации готовилось 378 головок украинского сыра.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками челябинской таможни на одном из складов Челябинска обнаружен факт хранения санкционного товара. В данном случае, этим товаром оказался сыр, страной происхождения которого является Украина. Напомню, что Украина, как и ряд европейских стран, включена в санкционный список. В рамках проведенных мероприятий установлено, что сыр подлежал реализации в розничной сети Челябинска. В настоящее время товар изъят и уничтожен в полном объеме. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской таможни.

Таможенники отмечают, что только с начала 2018 года сотрудники Челябинской таможни выявили и уничтожили более трех тонн санкционной продукции.

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Комментарии

Dmitry
20:36, 10.10.2018
Лучше бы бедным и нищим людям давали, бомжам и бездомным, а вы уничтожили, это тоже самое, как евреи в Холокосте, уничтожали.
Алена
16:43, 10.10.2018
Ну даже если вы не хотите отдавать это людям - отдайте в приюты животных. Они кашу с сыром поедят.... я все не могу забыть несколько тонн лосося, который вывалили в лесу, сволочи. Чтоб они от голода распухли.
Золотов
16:07, 10.10.2018
Дед Путина в блокадном Ленинграде хлеб танками давил.
гость
16:04, 10.10.2018
яблоки, лимоны, теперь сыр, у кого-то денег нет даже, чтобы его купить, раздали бы бесплатно людям. Идиотизм в чистом виде.
СОМ
15:06, 10.10.2018
в сирию слабо было отправить

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