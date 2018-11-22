/ «Крупную рыбу» задержали в челябинском аэропорту

223 килограмма красной икры остановили для выяснения подробностей.

В аэропорту Челябинска был задержан ценный груз — в нем находилось 223,3 килограмма красной зернистой икры. 7 коробок и 1 пакет летели из Москвы и были задержаны сотрудниками Управления Россельхознадзора и транспортной полицией.

Груз неизвестного происхождения прибыл без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки и без признаков нанесения маркировки на упаковку, что является нарушением ст. 15 ФЗ «О ветеринарии», ст. 3, п. 2 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», приказов минсельхоза. Потому груз признается потенциально опасным. — сообщили «Первому областному» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Икра была помещена на хранение в ООО «Грузовой комплекс». После проведения лабораторных исследований о показателях качества и безопасности будет решаться судьба груза. Пассажиром, который перевозил продукт, сейчас занимаются компетентные органы.