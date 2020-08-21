В Челябинске на 11 улицах перекроют движение

Работы будут проводится в субботу, 22 августа.

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На 11 улицах Челябинска в субботу, 22 августа, будет ограничено движение. Перекрытие связано с проведением различных работ на участках, заявили «Первому областному» в пресс-службе городской администрации.



Ограничение затронет улицы Мира на участке от Сталеваров до Румянцева, где будут монтировать бортовой камень и пандусы. Также нельзя будет проехать по улице Кирова от Братьев Кашириных до проспекта Победы, где будут класть асфальтобетонное покрытие. Также его заменят на улицах Чистопольская, Новороссийская, а на Артиллерийской нанесут новую разметку. Работы на трёх последних участках будут выполняться ночью.

«Движение будет ограничено на следующих участках: Улица Жукова — демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара. Установка поребрика, асфальтирование тротуара. Фрезерование проезжей части. Улица Индивидуальная — установка бордюрных камней. Фрезерование проезжей части. Улица Островского — установка бордюрных камней. Улица Марченко — устройство асфальтобетонного покрытия. Улица Потемкина — Подготовка под асфальтобетонное покрытие. Улица Нахимова — демонтаж/установка бордюрных камней»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в Челябинске проходят работы по благоустройству территории города. Так в Парковом планируется озеленение улицы Александра Шмакова. Подрядчик ООО ДСК «Южный Урал» планирует закончить работы до конца октября 2020 года.