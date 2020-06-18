Умное освещение появилось в Кременкульском сельском поселении

Инициатором и инвестором проекта выступил «Ростелеком».

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В Кременкульском сельском поселении специалисты «Ростелекома» моедрнизировали освещение. В рамках контракта с администрацией поселения были заменены 1387 фонарей. Также теперь управлять светом на улицах сельского поселения можно через специальный веб-интерфейс, а умное освещение подстраивается в зависимости от погоды и времени суток.



Размер экономии электроэнергии, благодаря нововведению должен составить 7 миллионов кВт. ч, подчеркнули специалисты организации. Отмечается, что модернизация была проведена без вливания бюджетных средств. «Ростелеком» выступил как интегратор и инвестор проекта.

«До настоящего времени в Кременкульском сельском поселении работали обычные уличные светильники, энергоэффективность которых оставляла желать лучшего. Теперь благодаря механизму телеметрии появилась возможность удалённо через web-интерфейс запрашивать показатели энергопотребения, качества работы каждого источника освещения, регулировать включение и выключение отдельных точек, то есть по сути с мобильного телефона контролировать освещение поселков и деревень. В будущем система позволит муниципалитету экономить до 84 процентов на оплате электроэнергии для освещения населенных пунктов»,— прокомментировал глава Кременкульского сельского поселения Александр Глинкин.

Отметим, что «Ростелеком» в Челябинской области развивает технологии «Умного города» с 2016 года. Современное освещение уже работает для более чем 500 000 жителей Копейска, Магнитогорска, Миньяра, Пласта, Сатки, Троицка. Тестовая зона умного уличного освещения установлена и в Челябинске.