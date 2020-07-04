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В этом году в Челябинске станет ещё светлее. Власти города заключили муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения на сумму более 20 миллионов рублей. В результате до конца этого года новое освещение появится на 30 улицах. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Мероприятия будут выполняться в рамках программы „Реальные дела“. Работы закончатся, согласно плану, в конце текущего года. В настоящее время подрядная организация готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей»,— рассказали в мэрии.

Так, новое освещение будет смонтировано по следующим адресам:

  • внутриквартальная территория, ограниченная улицами Солнечная — Молодогвардейцев — Захаренко;
  • Комсомольский проспект, 43 и 134;
  • улица 11А городок;
  • улица Горьковская;
  • улица Матросова от дома № 17 до дома № 58 (посёлок Смолино);
  • улица Широкая (посёлок Новосинеглазово);
  • улица Животноводческая;
  • улица Вагнера, 116;
  • улица Эстонская от Барановической до Дзержинского;
  • улица Лизы Чайкиной;
  • улица Пирогова, 7;
  • улица Барбюса от дома № 152 до дома № 150;
  • улица Гончаренко от дома № 93 до дома № 95;
  • улица Крамского;
  • улица Шота Руставели;
  • участок между улицей Барбюса, 65А и улицей Гагарина, 42А/1;
  • улица Суворова;
  • улица Дзержинского, 99Б;
  • улица Костромская от дома № 124 до дома № 128;
  • улица 3-я Секторная от дома № 13 до дома № 33;
  • улица Житомирская;
  • улица Первоконная;
  • улица Коллекторная; 
  • переулок Донской;
  • улица Латвийская от Эстонской до Севастопольской;
  • улица Гагарина, 42;
  • посёлок Сухомесово: улицы Крестьянская, Кольцевая, Сухомесовская, переулок Сухомесовский.

Кроме того, до конца этого года освещение появится и в сквере на Академика Королёва на участке от улицы Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска. Подробнее об этом можно узнать здесь.