Новое освещение появится на 30 челябинских улицах

Работы будут завершены до конца 2020 года.

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В этом году в Челябинске станет ещё светлее. Власти города заключили муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения на сумму более 20 миллионов рублей. В результате до конца этого года новое освещение появится на 30 улицах. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Мероприятия будут выполняться в рамках программы „Реальные дела“. Работы закончатся, согласно плану, в конце текущего года. В настоящее время подрядная организация готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей»,— рассказали в мэрии.

Так, новое освещение будет смонтировано по следующим адресам:

внутриквартальная территория, ограниченная улицами Солнечная — Молодогвардейцев — Захаренко;

Комсомольский проспект, 43 и 134;

улица 11А городок;

улица Горьковская;

улица Матросова от дома № 17 до дома № 58 (посёлок Смолино);

улица Широкая (посёлок Новосинеглазово);

улица Животноводческая;

улица Вагнера, 116;

улица Эстонская от Барановической до Дзержинского;

улица Лизы Чайкиной;

улица Пирогова, 7;

улица Барбюса от дома № 152 до дома № 150;

улица Гончаренко от дома № 93 до дома № 95;

улица Крамского;

улица Шота Руставели;

участок между улицей Барбюса, 65А и улицей Гагарина, 42А/1;

улица Суворова;

улица Дзержинского, 99Б;

улица Костромская от дома № 124 до дома № 128;

улица 3-я Секторная от дома № 13 до дома № 33;

улица Житомирская;

улица Первоконная;

улица Коллекторная;

переулок Донской;

улица Латвийская от Эстонской до Севастопольской;

улица Гагарина, 42;

посёлок Сухомесово: улицы Крестьянская, Кольцевая, Сухомесовская, переулок Сухомесовский.

Кроме того, до конца этого года освещение появится и в сквере на Академика Королёва на участке от улицы Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска. Подробнее об этом можно узнать здесь.