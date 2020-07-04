В этом году в Челябинске станет ещё светлее. Власти города заключили муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения на сумму более 20 миллионов рублей. В результате до конца этого года новое освещение появится на 30 улицах. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Мероприятия будут выполняться в рамках программы „Реальные дела“. Работы закончатся, согласно плану, в конце текущего года. В настоящее время подрядная организация готовит технику и материалы для будущего обустройства сетей»,— рассказали в мэрии.
Так, новое освещение будет смонтировано по следующим адресам:
- внутриквартальная территория, ограниченная улицами Солнечная — Молодогвардейцев — Захаренко;
- Комсомольский проспект, 43 и 134;
- улица 11А городок;
- улица Горьковская;
- улица Матросова от дома № 17 до дома № 58 (посёлок Смолино);
- улица Широкая (посёлок Новосинеглазово);
- улица Животноводческая;
- улица Вагнера, 116;
- улица Эстонская от Барановической до Дзержинского;
- улица Лизы Чайкиной;
- улица Пирогова, 7;
- улица Барбюса от дома № 152 до дома № 150;
- улица Гончаренко от дома № 93 до дома № 95;
- улица Крамского;
- улица Шота Руставели;
- участок между улицей Барбюса, 65А и улицей Гагарина, 42А/1;
- улица Суворова;
- улица Дзержинского, 99Б;
- улица Костромская от дома № 124 до дома № 128;
- улица 3-я Секторная от дома № 13 до дома № 33;
- улица Житомирская;
- улица Первоконная;
- улица Коллекторная;
- переулок Донской;
- улица Латвийская от Эстонской до Севастопольской;
- улица Гагарина, 42;
- посёлок Сухомесово: улицы Крестьянская, Кольцевая, Сухомесовская, переулок Сухомесовский.
Кроме того, до конца этого года освещение появится и в сквере на Академика Королёва на участке от улицы Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска. Подробнее об этом можно узнать здесь.