Уличное освещение включат днем в Челябинске

В городе пройдут восстановительные работы.

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На нескольких улицах Челябинска сегодня, 6 июля, днем включится уличное освещение. Как сообщили в пресс-службе челябинской администрации в течение дня в областной столице будут вестись аварийно-восстановительные работы. Именно по этой причине на некоторый период в городе включится освещение.



«Запланирована замена светильников на следующих улицах: улица Гагарина, улица Артиллерийская, улица Кронштадская, улица Черняховского, улица Островского, улица 40 лет Победы, Комсомольский проспект, улица Сурикова, шоссе Металлургов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе мэрии Челябинска.

Отметим, что до конца 2020 года на 30 улицах Челябинска появится уличное освещение. Городские власти заключили контракт на более чем 20 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках программы «Реальные дела». Также до конца этого года освещение появится и в сквере на Академика Королёва от улицы Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска.