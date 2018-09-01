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/ Министерство строительства предложило обязательную установку «умных» счётчиков

Министерство строительства предложило обязательную установку «умных» счётчиков

Новые устройства появятся с 2020 года.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Сегодня, 31 августа, министерство строительства России предложило ввести обязательную установку «умных» общедомовых и индивидуальных счётчиков. Их основное отличие от обычных — возможность дистанционной передачи данных.

Отметим, что проект «Умный город» реализуется на территории Челябинской области. В Сатке в рамках федеральной программы в пяти многоквартирных домах установлены «умные» счётчики. К системе подключено 60 квартир, в которых есть индивидуальные приборы учёта холодного и горячего водоснабжения.

Технологии, внедряемые в рамках проекта «Умный город», позволят не только сделать жизнь людей комфортнее, но и добиться существенной экономии бюджетных средств, а также оперативнее реагировать на возникающие внештатные ситуации. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве строительства и инфраструктуры области.

Планируется, что «умные» счётчики сделают прозрачнее процесс начисления платы и позволят отследить нарушения. Кроме того, предполагается, что новыми счётчиками будут оснащены все дома, которые введут в эксплуатацию после 2020 года.

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